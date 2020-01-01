Чехол накладка Baseus Simple case для Apple iPhone 13 Pro Max черный
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Код товара: 168623
Производитель: Baseus
-57%
300₽
700₽
3
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В магазинах:
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Характеристики
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- Цвет
- прозрачный, черный
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Материал
- термополиуретан
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