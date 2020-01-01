Чехол накладка Uniq COEHL Terrazzo для Apple iPhone 13 Pro Max белый
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Код товара: 168589
Производитель: Uniq
700₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Тип чехла
- накладка
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Материал
- поликарбонат , термопластичный полиуретан
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