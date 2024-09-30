Чехол Lagerfeld для iPhone 13 Pro TPU FLUO Choupette Hard Transp Yellow
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Код товара: 164111
Производитель: Lagerfeld
1 400₽
16
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- желтый
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro
- Материал
- термополиуретан
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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