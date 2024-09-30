Чехол Ferrari для iPhone 13 Pro Max Genuine leather Quilted with metal logo Hard Black
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Код товара: 164001
Производитель: Ferrari
1 950₽
23
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- черный
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Материал
- кожа, поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- Стильный и современный дизайн с фирменной эмблемой.
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