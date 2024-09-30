Чехол Lagerfeld для iPhone 12/12 Pro (6.1) Liquid silicone Ikonik outlines Hard Pink
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Код товара: 163528
Производитель: Lagerfeld
Цена не указана
Распродан
Распродан
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- розовый
- Модель телефона
- Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro
- Материал
- силикон, поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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