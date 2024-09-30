Чехол BlueO для iPhone 11 MILITARY GRADE Light Green
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Код товара: 163425
Производитель: BlueO
Цена не указана
Распродан
Распродан
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- зеленый
- Модель телефона
- Apple iPhone 11
- Материал
- пластик, термопластичный полиуретан
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