uBear M Touch Mag Case, чехол защитный силиконовый для iPhone 13 mini софт-тач, красный CS99RR54TH-I21M
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Код товара: 163249
Производитель: uBear
1 400₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- красный
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 mini
- Материал
- силикон
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