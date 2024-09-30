Накладка силиконовая Breaking Soft Touch с микрофиброй для iPhone 11 Pro (Синий)
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Код товара: 162827
Производитель: Breaking
-60%
200₽
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- синий
- Модель телефона
- Apple iPhone 11 Pro
- Материал
- силикон
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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