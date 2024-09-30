Накладка Liquid Silicone Pro с поддержкой Magsafe для Apple iPhone 12/12 Pro, синий, картон, Deppa
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Код товара: 162630
Производитель: MagSafe
300₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- синий
- Модель телефона
- Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro
- Материал
- силикон, поликарбонат
- Дополнительная информация
- встроенные магниты, Жесткий каркас, Бархатистая подкладка, Силикон с покрытием Soft Touch, Защита всех граней смартфона
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