Чехол накладка Uniq для Apple iPhone 11 прозрачный
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Код товара: 146454
Производитель: Uniq
800₽
990₽
9
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- прозрачный
- Модель телефона
- Apple iPhone 11
- Материал
- поликарбонат , термополиуретан
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