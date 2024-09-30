Клип-кейс Gresso коллекция Меридиан (для Iphone 11) черный
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Код товара: 138981
Производитель: Меридиан
-70%
90₽
300₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- черный
- Модель телефона
- Apple iPhone 11
- Материал
- полиуретан
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