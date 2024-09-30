Чехол Elago для iPhone 12 mini (5.4) ARMOR Silicone case (TPU) Dark grey
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Код товара: 135686
Производитель: Elago
-75%
490₽
1 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- черный, серый
- Модель телефона
- Apple iPhone 12 mini
- Материал
- термополиуретан
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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