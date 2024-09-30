Чехол - накладка Spigen Thin Fit, black - iPhone 12 Pro Max
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Код товара: 134396
Производитель: Spigen
-75%
990₽
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- черный
- Модель телефона
- Apple iPhone 12 Pro Max
- Материал
- поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
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