Чехол Uniq для iPhone 12 mini (5.4) Air Fender Anti-microbial Grey
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-69%
400₽
1 290₽
4
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350₽
Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- серый
- Модель телефона
- Apple iPhone 12 mini
- Материал
- силикон
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
Отзывы 1
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М
М
Магомед
22 февраля 2024
М
Магомед
22 февраля 2024
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