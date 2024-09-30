Чехол LYAMBDA EUROPA для iPhone 12 Mini (LA05-1254-BL) Light Grey Strip
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Код товара: 117473
Производитель: Lyambda
-62%
490₽
1 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип чехла
- накладка
- Цвет
- серый
- Модель телефона
- Apple iPhone 12 mini
- Материал
- поликарбонат
- Защита
- защищает от повреждений, пыли и грязи
- Дополнительная информация
- Чехол Lyambda серии Europa - это тонкий и прочный чехол-накладка, который выполнен из высококачественных материалов: Задняя панель: Текстиль Подложка: Поликарбонат Бортики: Силикон Выполнен из высококачественного текстиля в строгом изысканном стиле. Ткань не вытирается, чехол можно мыть под проточной водой. Прочная подложка из поликарбоната придаёт жёсткость и прочность чехлу. Бортики из мягкого силикона: благодаря им смартфон идеально размещается в чехле, а для кнопок присутствуют специальные тактильные накладки. Бортики чехла немного приподняты, что убережет экран смартфона от царапин. Чехол комплектуется съемным ремешком, который позволяет быстро освободить руки. Благодаря ремешку, Вы точно не уроните свой телефон во время съемки и не потеряете его в людных местах.Чехол совместим для использования функции беспроводной зарядки.
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