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Чехол LYAMBDA REYA для iPhone 11 Pro (LA07-RE-11PRO-BK) Black

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Чехол LYAMBDA REYA для iPhone 11 Pro (LA07-RE-11PRO-BK) Black
Чехол LYAMBDA REYA для iPhone 11 Pro (LA07-RE-11PRO-BK) Black
Чехол LYAMBDA REYA для iPhone 11 Pro (LA07-RE-11PRO-BK) Black
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Код товара: 114749
Производитель: Lyambda
нет отзывов
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ДО 30.09.24

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Характеристики
Тип чехла
накладка
Цвет
черный
Модель телефона
Apple iPhone 11 Pro
Материал
экокожа, силикон, текстиль, поликарбонат
Защита
защищает от повреждений, пыли и грязи
Дополнительная информация
Чехол Lyambda серии REYA - это тонкий и прочный чехол-накладка, который выполнен из высококачественных материалов: задняя панель: экокожа, подложка: поликарбонат, бортики: силикон. Внешняя часть — экокожа, мягкая фактура которой выполнена в стиле "Джинс-стайл". Прочная подложка из поликарбоната придаёт жёсткость и прочность чехлу. Бортики из мягкого силикона: благодаря им смартфон идеально размещается в чехле, а для кнопок присутствуют специальные тактильные накладки. Бортики чехла немного приподняты, что убережет экран смартфона от царапин. Чехол комплектуется съемным ремешком, который позволяет быстро освободить руки. Благодаря ремешку, Вы точно не уроните свой телефон во время съемки и не потеряете его в людных местах. Чехол совместим для использования функции беспроводной зарядки.
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В сравнение
В избранное
-30%
490₽
700₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа