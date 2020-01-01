Чехол Lagerfeld для iPhone 11 Pro Double Layer Karl signature Hard Glass Red
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Код товара: 106258
Производитель: Lagerfeld
мало
мало
1 070₽
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Характеристики
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- Цвет
- черный, красный
- Материал
- пластик
- Модель телефона
- Apple iPhone 11 Pro
- Тип чехла
- накладка
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