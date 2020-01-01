Чехол-книжка для Huawei P30, с прозрачным окном, хаки
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Код товара: 94506
Производитель: Huawei
мало
мало
1 250₽
41
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Характеристики
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- Цвет
- коричневый
- Материал
- поликарбонат
- Модель телефона
- Huawei P30 Pro
- Тип чехла
- книжка
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