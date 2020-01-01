Защитный чехол ТПЮ для Huawei Y7 2019 прозрачный
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Код товара: 100668
Производитель: Прочее
мало
мало
130₽
2
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Характеристики
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- Цвет
- прозрачный
- Материал
- термопластичный полиуретан
- Модель телефона
- Huawei Y7 2019
- Тип чехла
- накладка
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