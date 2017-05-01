Метка Apple AirTag 4шт. белый (MX542RU/A)
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Код товара: 169645
Производитель: Apple
10 990₽
93
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Характеристики
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- Тип устройства
- беспроводная метка
- Определение местоположения
- Bluetooth
- Особенности
- поиск сигналом со смартфона
- Дополнительно
- Количество в упаковке, 4шт
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