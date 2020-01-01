Карта памяти Transcend TS8GSDC300S 8 Гб
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 98129
Производитель: Transcend
В наличии
В наличии
550₽
650₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем памяти
- 8 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Поддержка UHS-I
- есть
- Скорость чтения
- 95 Мб/с
- Скорость записи
- 45 Мб/с
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Qumo QM32GMICSDHC10U1 32 Гб
570₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти ADATA Premier AUSDH16GUICL10-RA1 16 Гб
600₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Transcend TS16GUSD300S-A 16 Гб
500₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Kingston SDCS2/16GB 16 Гб
570₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Kingston SDCS2/32GB 32 Гб
590₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Netac SDHC Memory Card 32Gb UHS-I U1
500₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.