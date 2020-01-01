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Карты памяти
Карта памяти Transcend TS8GSDC300S 8 Гб

Карта памяти Transcend TS8GSDC300S 8 Гб

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Карта памяти Transcend TS8GSDC300S 8 Гб
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Код товара: 98129
Производитель: Transcend
В наличии
В наличии
550₽
650₽
6
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Характеристики
Объем памяти
8 Гб
Класс скорости
Class 10
Поддержка UHS-I
есть
Скорость чтения
95 Мб/с
Скорость записи
45 Мб/с
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В наличии
550₽
650₽
6
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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