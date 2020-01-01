Карта памяти Sandisk Extreme SDSQXA2-064G-GN6MA 64 Гб
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Код товара: 91487
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
1 690₽
20
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Характеристики
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- Объем памяти
- 64 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- microSD->SD адаптер
- Скорость чтения
- до 160 МБ/сек
- Скорость записи
- до 60 МБ/сек
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