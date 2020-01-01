Карта памяти Sony SR64UY3AT 64 Гб
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Код товара: 62714
Производитель: Sony
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
4 100₽
49
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О товаре
microSDXC, 64 Гб, скорость чтения 40 Мб/с, UHS Class 1
Характеристики
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- Объем памяти
- 64 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1
- Скорость чтения
- 40 Мб/с
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