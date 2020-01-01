Карта памяти Transcend TS32GSDHC10U1 32 Гб
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Код товара: 5754
Производитель: Transcend
Гарантия: 22 мес.
мало
мало
2 060₽
24
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О товаре
Secure Digital HC, 32Гб, 85Мб/с
Характеристики
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- Объем памяти
- 32 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1
- Скорость чтения
- 85 Мб/с
- Скорость записи
- 45 Мб/с
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