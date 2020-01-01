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Карты памяти
Карта памяти Silicon Power SP016GBSTH010V10 16 Гб

Карта памяти Silicon Power SP016GBSTH010V10 16 Гб

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Карта памяти Silicon Power SP016GBSTH010V10 16 Гб
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Код товара: 5716
Производитель: Silicon Power
Гарантия: 12 мес.
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750₽
9
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О товаре
microSDHC, 16Гб
Характеристики
Объем памяти
16 Гб
Класс скорости
Class 10
В комплекте
адаптер на SD
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа