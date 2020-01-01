Карта памяти Transcend TS16GUSDU1 16 Гб
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Код товара: 5695
Производитель: Transcend
Гарантия: 24 мес
мало
мало
850₽
10
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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О товаре
microSDHC, 16Гб, 300 x
Характеристики
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- Объем памяти
- 16 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- адаптер на SD
- Скорость обмена данными
- 300 x
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1
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