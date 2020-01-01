Карта памяти Kingston SD10VG2 32 Гб
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 5684
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
1 520₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
Secure Digital HC, 32Гб, 45Мб/с
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем памяти
- 32 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1
- Скорость чтения
- 45 Мб/с
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Sandisk Extreme SDSQXA2-064G-GN6MA 64 Гб
1 690₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Transcend microSDXC 128Gb UHS-I U3 V30 + microSD-->SD Adapter
1 350₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Samsung EVO Plus MB-MC64HA/RU 64 Гб
1 590₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-18%
Карта памяти Kingston SDCS2/128GBSP 128 Гб
1 450₽
1 750₽
-17%
Карта памяти Kingston SDS2/64GB 64 Гб
1 100₽
1 310₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Карта памяти Samsung EVO PLUS 64 Гб
1 300₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.