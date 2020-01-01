Карта памяти Samsung MB-MC32GA 32 Гб
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Код товара: 56029
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
990₽
11
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О товаре
microSDHC, 32 Гб, скорость чтения 95 Мб/с, скорость записи 20 Мб/с, UHS Class 1
Характеристики
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- Объем памяти
- 32 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- адаптер на SD
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1
- Скорость чтения
- 95 Мб/с
- Скорость записи
- 20 Мб/с
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