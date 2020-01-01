Карта памяти SmartBuy SB4GBSDCL4-01 4 Гб
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Код товара: 44373
Производитель: SmartBuy
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
360₽
4
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О товаре
microSDHC, 4 Гб
Характеристики
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- Объем памяти
- 4 Гб
- Класс скорости
- Class 4
- В комплекте
- адаптер на SD
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