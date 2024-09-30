Silicon Power < SP064GBSTXBU1V10-SP> microSDXC Memory Card 64Gb UHS-I + microSD--> SD Adapter
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Код товара: 36867
Производитель: Silicon Power
Гарантия: 20 мес.
890₽
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О товаре
microSDXC, 64Гб, 85Мб/с
Характеристики
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- Объем памяти
- 64 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- адаптер на SD
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1
- Скорость чтения
- 85 Мб/с
- Скорость записи
- 15 Мб/с
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