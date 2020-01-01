Карта памяти SanDisk Ultra < SDSDUNC-016G-GN6IN > SDHC Memory Card 16Gb UHS-I U1 Class10
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Код товара: 31139
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
740₽
8
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О товаре
Secure Digital HC, 16Гб, 533 x, 80Мб/с
Характеристики
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- Объем памяти
- 16 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Скорость обмена данными
- 533 x
- Поддержка UHS-I
- есть
- Скорость чтения
- 80 Мб/с
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