Карта памяти Silicon Power SP064GBSTXBU1V20SP 64 Гб
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Код товара: 23626
Производитель: Silicon Power
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
4 780₽
57
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О товаре
microSDXC, 64Гб, 85Мб/с
Характеристики
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- Объем памяти
- 64 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- адаптер на SD
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1
- Скорость чтения
- 85 Мб/с
- Скорость записи
- 15 Мб/с
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