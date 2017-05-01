Карта памяти Netac NT02P600STN-016G-R 16 Гб
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Код товара: 184472
Производитель: Netac
Гарантия: 12 мес.
390₽
4
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Характеристики
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- Объем памяти
- 16 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Скорость обмена данными
- 533 x
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1, UHS-I
- Скорость чтения
- 80 Мб/с
- Скорость записи
- 30 Мб/с
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