Карта памяти Kingston SDCS2/128GB 128 Гб
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Код товара: 138955
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
1 250₽
15
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Объем памяти
- 128 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- microSD->SD адаптер
- Скорость чтения
- 100 Мб/с
- Скорость записи
- 10 Мб/с
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