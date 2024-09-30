Карта памяти Kingston SDCG3/64GB 64 Гб
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Код товара: 138949
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
1 050₽
12
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Объем памяти
- 64 Гб
- В комплекте
- microSD->SD адаптер
- Скорость чтения
- 170 МБ/с
- Скорость записи
- 70 МБ/с
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