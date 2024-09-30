Карта памяти Kingston SDCS2/128GBSP 128 Гб
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1 100₽
13
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В магазинах:
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Характеристики
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- Объем памяти
- 128 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1, UHS-I
- Скорость чтения
- 100 Мб/с
- Скорость записи
- 10 Мб/с
Отзывы 1
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И
И
Ислам
14 ноября 2023
И
Ислам
14 ноября 2023
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