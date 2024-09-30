Карта памяти Kingston SDS2/128GB 128 Гб
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Код товара: 138894
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
1 650₽
19
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Характеристики
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- Объем памяти
- 128 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Поддержка UHS-I
- есть
- Скорость чтения
- 100 Мб/с
- Скорость записи
- 85 Мб/с
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