Карта памяти Kingston SDCS2 256 Гб
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Код товара: 137886
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
2 300₽
27
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем памяти
- 256 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- адаптер на SD
- Скорость обмена данными
- 100 x
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 3, UHS-I
- Скорость чтения
- 100 Мб/с
- Скорость записи
- 85 Мб/с
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