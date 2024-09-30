Карта памяти Netac NT02P600STN-032G-R 32 Гб
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Код товара: 122767
Производитель: Netac
Гарантия: 12 мес.
300₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Объем памяти
- 32 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Скорость обмена данными
- 533 x
- Поддержка UHS-I
- UHS-I
- Скорость чтения
- 80 Мб/с
- Скорость записи
- 60 Мб/с
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