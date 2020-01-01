Карта памяти Kingston SDCS2/512GB 512 Гб
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1 500 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Объем памяти
- 512 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- В комплекте
- microSD->SD адаптер
- Скорость чтения
- 100 Мб/с
- Скорость записи
- 85 Мб/с
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