Карта памяти Kingston SDCS2/32GBSP 32 Гб
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Код товара: 104536
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
750₽
9
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Характеристики
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- Объем памяти
- 32 Гб
- Класс скорости
- Class 10
- Поддержка UHS-I
- UHS Class 1, UHS-I
- Скорость чтения
- 100 Мб/с
- Скорость записи
- 10 Мб/с
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