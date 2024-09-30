LED Лампа RL-14 II 35cm + зеркало + штатив
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Код товара: 164802
Производитель: NONAME
4 500₽
54
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Совместимость
- смартфоны, видео и фото камеры
- Материал
- ABS-пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, регулировка цветовой температуры, регулировка яркости освещения, стойка в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 6500
- Мощность, Вт
- 36
- Дополнительно
- регулировка цветовой температуры, стойка в комплекте, регулировка яркости освещения, держатель для смартфона
- Подробная комплектация
- кольцевая лампа 36 см; держатель для смартфона 3 шт; поворотный механизм; кабель питания; раздвижной штатив 210 см; пульт управления
- Ширина, см
- 0
- Длина, см
- 0
- Высота, см
- 0
- Вес, г
- 1650
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