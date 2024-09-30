LED Лампа Настольная , 36см + штатив
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Код товара: 164792
Производитель: NONAME
2 050₽
24
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Материал
- пластик, металл
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Подробная комплектация
- штатив; контроллер; держатель для телефона; Кольцевая лампа; Световое кольцо для селфи
- Ширина упаковки, см
- 32
- Длина упаковки, см
- 7
- Высота упаковки, см
- 49
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Вопросы и ответы
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З
Зухра
28 декабря 2023
Здравствуйте Есть в наличии ?
1
0 0
0
05.ru
05.01.2024 19:42:20
Здравствуйте! да
Ответить
0 0
З
Зухра
28 декабря 2023
Здравствуйте Есть в наличии ?
1
0
0