LED Лампа RGB 18,colorful, 45см с ПДУ + штатив
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Код товара: 152273
Производитель: NONAME
6 300₽
75
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В магазинах:
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- для сматрфона
- Материал
- пластик, металл
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, регулировка яркости освещения, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 5500
- Мощность, Вт
- 55
- Дополнительно
- цветовая температура: 3200-5600K
- Подробная комплектация
- лампа RGB LED MJ-18; 3 гибких держателя для смартфона; 3 зажима-держателя для смартфона; пульт управления; шарнирная головка-крепление к штативу; сумка для переноски и хранения лампы; оригинальная коробка; штатив 2.1 м
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