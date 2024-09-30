LED Лампа QX-260, 26см + штатив
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Код товара: 143768
Производитель: NONAME
1 950₽
23
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- смартфоны, видео и фото камеры
- Материал
- пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Цветовая температура, K
- 5500
- Мощность, Вт
- 20
- Подробная комплектация
- держатель телефона на гибком креплении, лампа, штатив
- Ширина упаковки, см
- 30
- Длина упаковки, см
- 15
- Высота упаковки, см
- 30
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Вопросы и ответы
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Ш
Шу
18 августа 2023
Здравствуйте. Есть в наличии?
1
0 0
0
05.ru
18.08.2023 16:57:53
Добрый день! Есть. Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Ш
Шу
18 августа 2023
Здравствуйте. Есть в наличии?
1
0
0