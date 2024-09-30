LED Лампа AL-360 с ПДУ + штатив
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Код товара: 141155
Производитель: NONAME
3 400₽
40
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- смартфон
- Материал
- ABS-пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 6000
- Мощность, Вт
- 36
- Подробная комплектация
- переходник; пульт; штатив; лампа; провод
- Длина упаковки, см
- 9
- Высота упаковки, см
- 40
- Вес, г
- 1100
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