LED Лампа RL-21' 45cm с ПДУ, 3 в 1 + штатив
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Код товара: 137219
Производитель: NONAME
5 900₽
70
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- смартфоны
- Материал
- пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 5800
- Световой поток, лм
- 3000
- Мощность, Вт
- 65
- Дополнительно
- диаметр внешнего кольца - 54 cм (21 дюйм). выcoтa штaтивa: 130 - 210 cм. яpĸocть и интенсивность каждого режима освещения регулируется.
- Подробная комплектация
- лампа; усиленный штатив; держатель для телефона 3 шт; селфи-пульт; пульт ДУ; сумка
- Ширина упаковки, см
- 10
- Длина упаковки, см
- 7
- Высота упаковки, см
- 61
- Вес, г
- 950
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