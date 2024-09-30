LED Лампа MJ-26 Colorful + штатив
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Код товара: 137200
Производитель: NONAME
2 600₽
31
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- совместима со всеми моделями последних поколений смартфонов и камерами
- Материал
- пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, стойка в комплекте, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 3000
- Мощность, Вт
- 18
- Подробная комплектация
- лампа RGB LED MJ 26. гибкий держатель для смартфона, крепление для мобильных устройств шириной от 5,2 до 10,5 см. шарнирная головка-крепление к штативу, складная стойка-штатив 2.1 метра в упаковке. коробка
- Ширина, см
- 5
- Длина, см
- 26
- Высота, см
- 36
- Ширина упаковки, см
- 26
- Длина упаковки, см
- 26
- Высота упаковки, см
- 36
- Вес, г
- 1250
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