LED Лампа MJ-33 Colorful, 33cm + штатив
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Код товара: 137194
Производитель: NONAME
2 900₽
34
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Совместимость
- смартфоны
- Материал
- пластик
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 6000
- Световой поток, лм
- 1000
- Дополнительно
- 15 цветовых схем и 10 ступеней яркости. Теплый свет, холодный свет, естественный свет одним ключом.
- Подробная комплектация
- кольцевая селфи LED светодиодная лампа MJ-33 (33 см), держатель телефона, пульт, штатив 210 см
- Ширина, см
- 33
- Длина, см
- 33
- Вес, г
- 1000
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Вопросы и ответы
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Э
Эль
29 августа 2023
Есть гарантия?
0 0
Э
Эль
29 августа 2023
Есть гарантия?
0
0