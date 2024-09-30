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LED Лампа YQ-460B, 46см + штатив

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LED Лампа YQ-460B, 46см + штатив
LED Лампа YQ-460B, 46см + штатив
LED Лампа YQ-460B, 46см + штатив
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 137190
Производитель: NONAME
Гарантия: 12 мес. от магазина
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 900₽
58
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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LED Лампа FILL LIGHT MOBET M 777 + штатив
LED Лампа FILL LIGHT MOBET M 777 + штатив
4 900₽
Характеристики
Цвет
черный
Совместимость
смартфоны
Материал
пластик, металл
Питание
от сети
Особенности
держатель для смартфона, штатив в комплекте
Осветительный элемент
светодиодный
Цветовая температура, K
6000
Мощность, Вт
46
Дополнительно
регулировка света осуществляется при помощи сенсорной панели, расположенной сзади селфи-кольца, так же регулировка может производиться при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте
Подробная комплектация
лампа, штатив, 3 держателя для телефона, пульт ДУ, блок питания
Ширина упаковки, см
58
Длина упаковки, см
10
Высота упаковки, см
70
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4 900₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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