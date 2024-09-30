LED Лампа YQ-460B, 46см + штатив
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Код товара: 137190
Производитель: NONAME
Гарантия: 12 мес. от магазина
4 900₽
58
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Совместимость
- смартфоны
- Материал
- пластик, металл
- Питание
- от сети
- Особенности
- держатель для смартфона, штатив в комплекте
- Осветительный элемент
- светодиодный
- Цветовая температура, K
- 6000
- Мощность, Вт
- 46
- Дополнительно
- регулировка света осуществляется при помощи сенсорной панели, расположенной сзади селфи-кольца, так же регулировка может производиться при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте
- Подробная комплектация
- лампа, штатив, 3 держателя для телефона, пульт ДУ, блок питания
- Ширина упаковки, см
- 58
- Длина упаковки, см
- 10
- Высота упаковки, см
- 70
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